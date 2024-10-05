«Я понимаю надписи в магазине, но говорить тяжело». Фигурист Лутфуллин поделился своими познаниями в татарском языке

Фигурист Глеб Лутфуллин после своего выступления на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге рассказал о своих познаниях в татарском языке.

Лутфуллин набрал 303,28 балла по сумме двух программ и занял второе место.

«Могу на десяти досчитать на татарском. На самом деле, если приеду в Татарстан, в свою родную Казань, то будет много надписей на татарском хотя бы в супермаркете — я их спокойно пойму. Слова я знаю, но свободного общения нет, говорить тяжело. Люблю эчпочмаки, тем более Алексей Николаевич (Мишин, тренер спортсмена — Прим. «СЭ») сказал, что я похудел. Причем случайно: ем все подряд, только полностью отказался от «Макдональдса». Намного легче стало прыгать и кататься. Лучше татарскую кухню есть, те же эчпочмаки.

Где буду катать, обсуждается общим коллективом, как будет легче и лучше самому спортсмену. Могу сделать спойлер — меня увидят оба моих «родных» города, Казань и Санкт-Петербург. Надеюсь родные стены помогут и там, и там», — сказал Лутфуллин.

Фигурист родился в Казани и жил в родном городе до 13 лет.