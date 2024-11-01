Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:00

Фигурист Лутфуллин не готов менять спортивное гражданство

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Глеб Лутфуллин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Глеб Лутфуллин в интервью «СЭ» высказался о смене спортивного гражданства ради участия в международных стартах. Спортсмен заявил, что не планирует переходить в другую сборную.

— Никогда не поменяю гражданство. Я всегда за Россию, это связано с душевной составляющей, я рос здесь, в этой стране, тренировался здесь, и я очень благодарен за все. Поэтому хочу представлять Россию. А менять федерацию ради медалей я не считаю правильным, думаю, когда мы вернемся на международную арену, медали и титулы у нас появятся, — сказал «СЭ» Лутфуллин.

Глеб Лутфуллин. «У нас с Мишиным и Туктамышевой — интересное трио». Лутфуллин — о душевных тренировках

Лутфуллин выступит на втором этапе «Гран-при России» в Казани, которое пройдет в субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября.

Фигурное катание
Глеб Лутфуллин
Читайте также
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Эксперт напомнил о способе увеличить пенсию с помощью доплаты
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар украинского БПЛА
Армейцам пророчат медали, Что происходит в ЦСКА перед московским дерби
ИИХФ хочет наказывать хоккеистов за игру в КХЛ
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александра Трусова рассказала, как живет в квартире с пятью собаками

Лутфуллин — о Туктамышевой-тренере: «С Лизой очень весело, такая душевная атмосфера»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости