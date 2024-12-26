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Фигурист Лутфуллин намеревается исполнить пятерной сальхов в конце сезона

Сергей Ярошенко
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Фигурист Глеб Лутфуллин заявил, что в конце сезона попробует исполнить пятерной сальхов.

«Остаются ли планы покорить четверной аксель? Как будто бы мне даже проще будет скрутить пятерной сальхов, сальхов всегда по ощущениям был лучше. Мне кажется, что в конце сезона попробую сделать пару попыток», — цитирует Лутфуллина ТАСС.

20-летний Лутфуллин тренируется в группе Алексея Мишина. В этом сезон фигурист стал серебряным призером чемпионата России, также в его активе серебро и бронза этапов «Гран-при России».

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Глеб Лутфуллин
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