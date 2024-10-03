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Сегодня, 17:24

Фигурист Лазарев заявил, что не обращает внимания на прокаты соперников

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Лев Лазарев прокомментировал свое выступление на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Спортсмен набрал 265,78 балла по сумме двух программ и занял второе место.

— Я недоволен прокатом, второй раз подряд не сделал флип. Хотел катать здесь пять четверных, но, из-за того что не сделал флип, пришлось делать четыре. Пока стабильно вариант с пятью четверными не выходит, но когда готовился к турниру, в прокате флип не срывал, поэтому было неприятно. Заставить себя работать после ошибки было в целом не так сложно. Жалко, конечно, что так все вышло, мне хотелось откатать с пятью четверными.

Эмоции от результата не зависели. Даже в случае победы был бы рад, но ошибку результат не отменяет. Ожидания от турнира скорее не оправдались, чем оправдались. Хотелось бы добавить еще один четверной в будущем. Надеюсь, что это у меня получится. На этом старте я не допускал варианта катать четыре квада, но так вышло. Причины ошибок пока не обсуждали, не разбирали. С соперниками практически не общаемся, за программами не смотрел, на прокат конкурентов внимания не обращаю, — сказал Лазарев.

На соревнованиях победу одержал Арсений Федотов, который обошел Лазарева на 0,11 балла.

Лев Лазарев
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