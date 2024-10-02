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Сегодня, 16:57

Фигурист Лазарев — о соперничестве с Федотовым: «Не откажусь от участия, если его не будет»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Лев Лазарев прокомментировал свое выступление в короткой программе на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Лазарев набрал 87,07 балла за прокат и занимает промежуточное второе место на соревнованиях.

«Доволен прокатом, нервничал сегодня не так, как обычно. По сути, уже пятый старт с начала сезона, если считать контрольные прокаты. Доволен всем, за исключением дорожки шагов. Не сделал твиззл, это плохо, но все остальное сделал хорошо. Больше положительных эмоций, поскольку два балла от лидера я недобрал дорожкой шагов. Если бы я сделал все идеально, можно было бы думать, где мне не хватило баллов, а так я сам виноват, что плохо сделал элемент. Думаю, что мог потерять баллы только на дорожке, больше нигде», — сказал Лазарев.

Также спортсмен высказался о соперничестве со спортсменом из группы Этери Тутберидзе Арсением Федотовым.

«Не могу сказать, что специально выбирали календарь с большим количеством стартов с самого начала сезона, что это особая тактика наша. Но так получилось, на следующей неделе у меня этап «Гран-при», а вот потом уже перерыв от соревнований. На разницу в компонентах не обратил внимания. Завтра в произвольной посмотрим по контенту, хотелось бы усложняться по ходу сезона. Но выбор контента не зависит от того, кто в соперниках.

Выбирая, на каких стартах выступать, я не смотрю, кто на них еще заявлен, мне не так важно, есть мой главный конкурент Арсений Федотов или нет. Конечно, мне интересно с ним соревноваться, но если его не будет, я не откажусь от участия. Это тоже опыт, я заявляюсь на соревнования, чтобы еще раз откатать программу, что-то улучшить из того, что не получилось на предыдущем старте», — сказал Лазарев.

Произвольные программы на мемориале Панина-Коломенкина юноши представят в четверг.

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