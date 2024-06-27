Фигурист Кутовой рассказал, что решение приостановить карьеру не далось ему тяжело

Фигурист Андрей Кутовой рассказал, что решение приостановить карьеру не было тяжелым для него.

«Принимать решение было не тяжело, скорее, наоборот, не принимать его было труднее. Когда ты находишься в подвешенном состоянии, это очень неприятно и порою мучительно. Когда я сделал это, то почувствовал облегчение. Ближайшее время планирую посвятить писательству, изучению иностранных языков и отдыху. Также хожу развиваться в танцах», — цитирует Кутового ТАСС.

18-летний Кутовой является бронзовым призером этапа юниорского «Гран-при» 2019 года. Спортсмен тренируется в спортивном клубе имени Тамары Москвиной под руководством Дмитрия Хромина.