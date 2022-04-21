«Может, ростом не вышел». Российский фигурист рассказал, как ему сказали уйти из школы Москвиной

Российский фигурист, призер первенства России Георгий Куница в интервью «СЭ» рассказал об уходе из клуба Тамары Москвиной. Куница перешел в него из группы Этери Тутберидзе, сменив одиночное катание на парное.

— С моей партнершей, Женей Тумановой, мы разошлись еще в январе, нас сняли с первенства России, финала Кубка. Какое-то время катался в клубе Тамары Николаевны один, сам искал варианты, предлагал. Потом мне сказали, что у клуба другие взгляды на дальнейшее развитие, скажем так. Что мне нужно уйти. Мы нормально попрощались, поговорили с тренерами. Я ушел к Константину Безматерных, мы договорились встать в пару с одной девочкой. Все вроде бы получалось, но потом... Ее позвали в клуб Тамары Москвиной. Без меня.

— Получается, ты просто под эти «другие взгляды» не очень подходишь?

— Скорее всего. Может, чем-то я не устраивал. Ростом не вышел, не дорос, или в техническом или эстетическом плане не дотягивал. Что-то не устраивало, видимо. Но никаких ссор не было. У меня нет претензий к Тамаре Николаевне, в этом сезоне она и Артур Леонидович больше работали с парами, которые поехали на Олимпиаду, это логично. А мы не показали результата, не попали в сборную — все, до свидания. Убирают в таком случае обоих. И я огромный опыт получил, базу элементов. Но... последняя ситуация получилась какая-то для меня странная. Причем узнал я обо всем не от тренеров. Но разошлись мы с ними нормально.