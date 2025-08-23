Фигурист Куница начнет сезон с новой партнершей

Российский фигурист Георгий Куница сообщил, что собирается выйти в сезон-2025/26 с новой партнершей, а не со своей женой Аленой Косторной.

«Да, я продолжаю тренироваться сам, но, на 99%, в первой половине сезона я выступлю на соревнованиях с другой девочкой. Я не бросаю Алену, нет, ни в коем случае, но мне нужно подтвердить разряд», — сказал Куница на видео, опубликованном в группе Косторной в соцсети «ВКонтакте».

Косторная, в свою очередь, заявила, что поддерживает своего супруга и его новую партнершу.

«В общем, я поддерживаю их, иногда прихожу на тренировки и критикую их. Люблю этим заниматься», — добавила она.

Косторная и Куница поженились в августе 2023 года. В апреле фигуристы объявили о том, что станут родителями, а в мае они провели гендер-пати, на котором узнали, что ждут сына.

Косторная является чемпионкой Европы-2020, победительницей финала «Гран-при ISU» сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России в одиночном катании. В пару с Куницей она встала в сезоне-2023/24.