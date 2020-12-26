Фигурист Козловский высказал отношение к судейству чемпионата России

Серебряный призер чемпионата России Дмитрий Козловский прокомментировал результат своей с Александрой Бойковой пары, призвал ISU провести чемпионат мира и отметил особенность парного вида.

— Парное катание — единственный вид на этом чемпионате, который по-настоящему полноценный, в котором присутствуют все топовые спортсмены без исключения. Ни у девочек, ни у танцев, ни у парней нет полного состава. Это особенно приятно, потому что наш вид удерживает статус самого силового и волевого.

Я хочу поздравить ребят (Тарасову и Морозова) с победой, я знаю, насколько им это важно. Приятно осознавать, что в предолимпийский сезон в российском парном катании такая конкуренция. Думаю, это положительно скажется на динамике этого вида спорта в стране.

Двоякие впечатления, по-настоящему. С одной стороны, мы хотели победить, и это абсолютно нормально, естественно, и правильно. Но тем не менее случилось так, и забавно, что мы собрали полный комплект наград на чемпионате России — это своего рода мини-достижение.

О каком несогласии с баллами соперников может идти речь? Они чисто прокатали короткую программу, в произвольной допустили грубую ошибку, но и мы не катались безошибочно. Ребята заслужили победу.

?Не сомневаюсь, что ISU приложит все усилия, чтобы чемпионат мира состоялся. В предолимпийский сезон он просто должен состояться, в каком бы то ни было виде. Ждать не очень долго — январь, февраль — и все. Будем готовиться и надеяться на лучшее.

(Дмитрий Кузнецов)