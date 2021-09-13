Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Фигурист Кондратюк заменит Алиева в турнире Nebelhorn Trophy

10:49
Теги:

Российский фигурист Марк Кондратюк попал в список участников турнира Nebelhorn Trophy. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В качестве основного участника Кондратюк заменил Дмитрия Алиева, который не сможет выступить в турнире.

Также в качестве запасных заявлены Артур Даниелян, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Александр Самарин.

На этих соревнованиях сборная России должна подтвердить свое право на три олимпийские лицензии.

Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября в немецком Оберстдорфе.

Дополнительная информация:

http://www.isuresults.com/events/csger2021_Men.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

«Это вообще не про «Локомотив». Фильм «Небесная команда» — неуместный пиар на страшной трагедии
Конор Макгрегор напал на рэпера Machine Gun Kelly на шоу в Бруклине
Тутберидзе затроллила Косторную, Трусова покорила новой собакой, в «Хрустальном» шутят про «Тагил рулит!» Самое интересное с прокатов сборной
Медведев — король Нью-Йорка! Джокович остался без календарного «Шлема»
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
1
Офсайд