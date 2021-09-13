Фигурист Кондратюк заменит Алиева в турнире Nebelhorn Trophy
10:49
Российский фигурист Марк Кондратюк попал в список участников турнира Nebelhorn Trophy. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
В качестве основного участника Кондратюк заменил Дмитрия Алиева, который не сможет выступить в турнире.
Также в качестве запасных заявлены Артур Даниелян, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Александр Самарин.
На этих соревнованиях сборная России должна подтвердить свое право на три олимпийские лицензии.
Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября в немецком Оберстдорфе.
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