Фигурист Кондратюк заменит Алиева в турнире Nebelhorn Trophy

Российский фигурист Марк Кондратюк попал в список участников турнира Nebelhorn Trophy. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В качестве основного участника Кондратюк заменил Дмитрия Алиева, который не сможет выступить в турнире.

Также в качестве запасных заявлены Артур Даниелян, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Александр Самарин.

На этих соревнованиях сборная России должна подтвердить свое право на три олимпийские лицензии.

Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября в немецком Оберстдорфе.