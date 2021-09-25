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Фигурист Кондратюк: «Я не подвел страну и смог подтвердить третью квоту»

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Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал завоевание третьей мужской квоты для сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Я благодарен всем и считаю честью, что меня отправили на этот турнир. Я не подвел страну и смог подтвердить третью квоту. Где-то элементы были не совсем доделаны, где-то вылезли ошибки, но главную задачу я выполнил. Я счастлив!» — цитирует Кондратюка Telegram-канал ОКР.

В пятницу, 24 сентября, Кондратюк занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия). Россиянин набрал 159,58 балла по итогам короткой и произвольной программ. Благодаря третьему месту на турнире Кондратюк принес сборной России третью мужскую квоту на Олимпиаду в Пекине.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/4771

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Виктория Кравченко все материалы автора

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