Фигурист Кондратюк принял военную присягу на службе в Самаре

4 июня на площади Славы в Самаре впервые в истории города и региона состоялся торжественный ритуал приведения к Военной присяге новобранцев, членов сборных команд России по олимпийским видам спорта, отобранных для дальнейшего прохождения службы в пяти спортивных ротах ЦСКА, сообщает сайт спортивного общества.

В числе призывников один Заслуженный мастер спорта — олимпийский чемпион Игр-2022 в командном турнире фигуристов, чемпион Европы Марк Кондратюк, а также 5 мастеров спорта России международного класса, 103 мастера спорта России и 84 кандидата в мастера спорта России.

«От лица руководства министерства обороны поздравляю вас с настоящим праздником! Для любого мужчины день принятия присяги всегда остается в памяти надолго, это новый этап в вашей жизни. Для любого спортсмена вхождение в ряды Центрального спортивного клуба Армии — это очень почетно! Я уверен, что все, кто сегодня принял присягу будут достойно нести знамя армейского и российского спорта. Здоровья, удачи вам на спортивных аренах! С честью и достоинством защищайте нашу страну на международных соревнованиях», — обратился к спортсменам начальник ЦСКА полковник Артем Громов перед началом торжественной церемонии.

В ответ спортсмены пообещали честно и доблестно нести военную службу и приумножать достижения клуба.