Фигурист Коляда ответил на вопрос о влиянии жены на свои результаты

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о том, помогает ли его жена в спортивной карьере.

В прошлом сезоне Коляда признался, что победа на чемпионате России — на 99% заслуга его супруги. Жена Коляды — Дарья Беклемищева, бывшая фигуристка.

— Я вам так скажу: моя супруга мне не тренер, и на темы фигурного катания мы общаемся очень мало. Все, что касается настроя на соревнования, я делаю сам, — ответил Коляда на вопрос корреспондента «СЭ».

На Гран-при Италии Коляда занял второе место с результатом 273,55 балла.