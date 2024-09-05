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Фигурист Самсонов: «Загитова — человек слова. Если что-то захочет, то сделает»

Софья Щудрина
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

19-летний фигурист «Хрустального» Даниил Самсонов в интервью «СЭ» высказался о шоу Алины Загитовой в Татарстане и оценил журналистские навыки фигуристки.

«К сожалению, мне не удалось посмотреть вечернее шоу в прямом эфире, потому что в этот момент я работал и у меня не было времени. Но поскольку все соцсети в тот день говорили только о шоу Алины Загитовой, то я зашел на сайт Первого канала и решил посмотреть. Видел, конечно, не все шоу, но думаю, что Алина представила очень интересную историю именно о культуре Татарстана, о своей родине, где она провела долгое время. Очень тяжело и необычно воплощать это на льду.
Мы с Алиной очень хорошо общаемся, и я просто преклоняюсь перед ее трудолюбием. У нее нет ни дня отдыха, постоянно какие-то дела, съемки, ночные тренировки. Чтобы подготовить шоу, нужно потратить очень много сил, она действительно человек слова: если хочет что-то сделать, обязательно это сделает. Улучшила ли она журналистские навыки? Конечно. Изначально это не была профессия Алины. В каждом деле надо сначала освоиться», — сказал Самсонов.

Даниил Самсонов. «Загитова — человек слова». Ученик Тутберидзе Самсонов — о шоу чемпионки и предстоящем сезоне
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