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Скандалы

Сегодня, 19:05

Опровержение. Фигурист Десятов не имеет отношения к делу о сексуальном контакте с несовершеннолетней. Его обвиняет в изнасиловании француженка Мазенг

Фигурист Десятов не имеет отношения к делу о сексуальном контакте с несовершеннолетней
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигуристы Иван Десятов и Изабелла Флорес.
Иван Десятов и Изабелла Флорес.
Фото Getty Images

Сегодня днем на сайте «СЭ» была опубликована новость «Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте».

В ней содержится некорректная информация, что Ивана Десятова подозревают в контакте с несовершеннолетней девушкой. По уточненным данным, обвинения против Десятова выдвинуты из-за случая с француженкой, выступающей за Эстонию, 21-летней Солен Мазенг. В то же время в американской федерации есть другой спортсмен, которого обвиняют в контакте с несовершеннолетней, но это не Десятов.

«СЭ» приносит извинения читателям за недостоверную информацию.

В сентябре Мазенг в своих соцсетях рассказала об изнасиловании, которое было совершено над ней. «Я никогда не забуду те соревнования в прошлом сезоне. Казалось, все шло как обычно, пока все не изменилось. В тот день я подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена», — написала она, но не назвала обидчика. Позже фигуристка уточнила, что он «использовал мою уязвимость, зная, что я нахожусь под воздействием лекарств».

По информации двух источников «СЭ», Мазенг имела в виду именно Десятова, а инцидент произошел в Загребе, на турнире Golden Spin. При этом Десятову действительно грозит тюремный срок из-за судебного разбирательства.

Фигурное катание
Иван Десятов
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