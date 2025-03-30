Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

30 марта, 06:53

Малинин — о золоте на чемпионате мира-2025: «Испытываю огромное чувство облегчения»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американский фигурист Илья Малинин рассказал, что доволен своим выступлением на чемпионате мира-2025 в Бостоне.

20-летний спортсмен набрал 318,56 балла по сумме двух программ и завоевал золото, став двукратным чемпионом мира.

«Я испытываю огромное чувство облегчения, что смог успешно завершить свое выступление. В целом я чувствую себя уверенно и рад, что наконец-то выполнил четверной риттбергер в этом сезоне. Я это сделал! Теперь сосредоточусь на оставшихся элементах программы. Атмосфера на арене была потрясающей, это мне очень помогло. Я испытывал больше нервозности, чем в прошлом году, и сейчас, признаться, немного устал. Но в целом я доволен своим выступлением», — цитирует Малинина пресс-служба ISU.

Второе место на чемпионате мира Бостоне занял казахстанский фигурист Михаил Шайдоров (287,47). Бронзовым призером стал японец Юма Кагияма (278,19).

Малинин также является двукратным победителем финала «Гран-при» (2023, 2024), трехкратным чемпионом США (2023, 2024, 2025) и победителем командного чемпионата мира (2023).

Илья Малинин
Фигурное катание
Читайте также
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Популярное видео
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Юниорская танцевальная пара чемпионов России распалась

Грузия, США, Япония, Италия, Франция и Канада прошли отбор на командный чемпионат мира по фигурному катанию

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости