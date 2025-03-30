Малинин — о золоте на чемпионате мира-2025: «Испытываю огромное чувство облегчения»

Американский фигурист Илья Малинин рассказал, что доволен своим выступлением на чемпионате мира-2025 в Бостоне.

20-летний спортсмен набрал 318,56 балла по сумме двух программ и завоевал золото, став двукратным чемпионом мира.

«Я испытываю огромное чувство облегчения, что смог успешно завершить свое выступление. В целом я чувствую себя уверенно и рад, что наконец-то выполнил четверной риттбергер в этом сезоне. Я это сделал! Теперь сосредоточусь на оставшихся элементах программы. Атмосфера на арене была потрясающей, это мне очень помогло. Я испытывал больше нервозности, чем в прошлом году, и сейчас, признаться, немного устал. Но в целом я доволен своим выступлением», — цитирует Малинина пресс-служба ISU.

Второе место на чемпионате мира Бостоне занял казахстанский фигурист Михаил Шайдоров (287,47). Бронзовым призером стал японец Юма Кагияма (278,19).

Малинин также является двукратным победителем финала «Гран-при» (2023, 2024), трехкратным чемпионом США (2023, 2024, 2025) и победителем командного чемпионата мира (2023).