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Сегодня, 18:04

Фигурист Игнатов завершил прокат на Кубке Первого канала, несмотря на жестокое падение

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российский фигурист Макар Игнатов с трудом завершил прокат произвольной программы под Первый концерт Чайковского на Кубке Первого канала.

Игнатов упал плашмя после четверного риттбергера, после чего ошибся ещё на нескольких прыжках, сделал две «бабочки» в виде одинарных прыжков на флипе и акселе, упал с тулупа и скрутил два вращения на второй уровень.

После проката Игнатов сказал, что «потерял ориентацию в пространстве» после падения, «но такие ошибки недопустимы».

Макар Игнатов
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