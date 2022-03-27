Фигурист Игнатов завершил прокат на Кубке Первого канала, несмотря на жестокое падение

Российский фигурист Макар Игнатов с трудом завершил прокат произвольной программы под Первый концерт Чайковского на Кубке Первого канала.

Игнатов упал плашмя после четверного риттбергера, после чего ошибся ещё на нескольких прыжках, сделал две «бабочки» в виде одинарных прыжков на флипе и акселе, упал с тулупа и скрутил два вращения на второй уровень.

После проката Игнатов сказал, что «потерял ориентацию в пространстве» после падения, «но такие ошибки недопустимы».