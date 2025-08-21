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21 августа 2025, 11:34

Фигурист Игнатов рассказал, что ему удается совмещать спорт и воспитание сына

Павел Лопатко

Российский фигурист Макар Игнатов сообщил, что ему удается совмещать подготовку к сезону и воспитание сына. Он родился 6 августа, Александра и Макар Игнатовы назвали мальчика Михаилом.

«Если бы чуть-чуть больше времени было в сутках, чтобы поспать побольше, а так, нормально. Сейчас возвращаюсь в тренировочный режим, потому что успел немного поболеть», — цитирует 25-летнего спортсмена ТАСС.

По словам Игнатова, в воспитании ребенка из спортивного опыта может помочь терпение.

Игнатов на чемпионате России в 2021 году завоевал серебряную медаль. На аналогичном турнире в 2024 году он занял шестое место.

Источник: ТАСС
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Макар Игнатов
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