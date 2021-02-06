Фигурист Игнатов: «Кто секс-символ фигурного катания? Мальчиков оценивать не хочется, а девочки в основном маленькие»

Российский фигурист, вице-чемпион страны Макар Игнатов в разговоре с журналистами прокомментировал слова Алексея Ягудина на вчерашнем представлении спортсменов. Олимпийский чемпион-2002 назвал Игнатова секс-символом российского фигурного катания.

— Как отнеслись к тому, что вас Алексей Ягудин назвал секс-символом при выходе на лед?

— Было приятно, но это вопрос к Ягудину, почему он так меня представил. (смеется) Странно было бы мне самому говорить, что я секс-символ. Не мне это решать.

— Кто секс-символ, если не вы?

— Мальчиков оценивать не хотелось бы, а девочки в основном маленькие (смеется).

— То есть слова Ягудина даже не мотивируют им стать?

— А зачем? Я спокойно к этому отношусь.

— Как вам прыжковый турнир?

— Как идея хорошая, нужно дорабатывать тонкости. Делать по-другому. Чтобы все быстрее происходило, очень затекали ноги в коньках. Вроде идешь на прыжок, конька не чувствуешь. Ну и я бы больше прыгал.

— Раунд с каскадами, где девушки получили основное преимущество, нужно дорабатывать?

— Это интересно, но немного русская рулетка. Пацаны вот пошли, первый прыжок сорвали, и сразу минус много баллов.

— Готовили отдельно каскад?

— Пробовал делать на тренировках, и в принципе этим все ограничилось. Баллы не считал, выбирал те прыжки, которые мне удобнее делать.

— Победа девушек психологически давит или это просто шоу?

— Остается осадочек в любом случае. Но не думаю, что это должно сильно повлиять.

— В целом прыжковые турниры стоит продолжать?

— Мне кажется, да, это интересно.

— Капитан Алина Загитова как-то по-особенному настраивает?

— Перед прокатами — нет. Не могу назвать ее статус формальным. Но привычнее все-таки готовиться а себе, с тренером, и здесь лучше не лезть.

— Какие сегодня выступления понравились?

— Я немногие видел, но Марк Кондратюк, Миша Коляда здорово выступили. Димка боролся, но зачем-то с дорожки упал. Ничего, бывает

(Дмитрий Кузнецов)