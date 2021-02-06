Фигурист Игнатов: «Кто секс-символ фигурного катания? Мальчиков оценивать не хочется, а девочки в основном маленькие»
Российский фигурист, вице-чемпион страны Макар Игнатов в разговоре с журналистами прокомментировал слова Алексея Ягудина на вчерашнем представлении спортсменов. Олимпийский чемпион-2002 назвал Игнатова секс-символом российского фигурного катания.
— Как отнеслись к тому, что вас Алексей Ягудин назвал секс-символом при выходе на лед?
— Было приятно, но это вопрос к Ягудину, почему он так меня представил. (смеется) Странно было бы мне самому говорить, что я секс-символ. Не мне это решать.
— Кто секс-символ, если не вы?
— Мальчиков оценивать не хотелось бы, а девочки в основном маленькие (смеется).
— То есть слова Ягудина даже не мотивируют им стать?
— А зачем? Я спокойно к этому отношусь.
— Как вам прыжковый турнир?
— Как идея хорошая, нужно дорабатывать тонкости. Делать по-другому. Чтобы все быстрее происходило, очень затекали ноги в коньках. Вроде идешь на прыжок, конька не чувствуешь. Ну и я бы больше прыгал.
— Раунд с каскадами, где девушки получили основное преимущество, нужно дорабатывать?
— Это интересно, но немного русская рулетка. Пацаны вот пошли, первый прыжок сорвали, и сразу минус много баллов.
— Готовили отдельно каскад?
— Пробовал делать на тренировках, и в принципе этим все ограничилось. Баллы не считал, выбирал те прыжки, которые мне удобнее делать.
— Победа девушек психологически давит или это просто шоу?
— Остается осадочек в любом случае. Но не думаю, что это должно сильно повлиять.
— В целом прыжковые турниры стоит продолжать?
— Мне кажется, да, это интересно.
— Капитан Алина Загитова как-то по-особенному настраивает?
— Перед прокатами — нет. Не могу назвать ее статус формальным. Но привычнее все-таки готовиться а себе, с тренером, и здесь лучше не лезть.
— Какие сегодня выступления понравились?
— Я немногие видел, но Марк Кондратюк, Миша Коляда здорово выступили. Димка боролся, но зачем-то с дорожки упал. Ничего, бывает
(Дмитрий Кузнецов)
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