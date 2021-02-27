Фигурист Петр Гуменник в интервью после короткой программы в финале Кубка России признался, что избегает ставить задачу участия на чемпионате мира, отбором на который является турнир.

Спортсмен за короткую программу получил 88,09 балла.

«Результат не очень, на самом деле. Борюсь ли я здесь за чемпионат мира? Нет, я больше ставлю задачу хорошо откатать, все сделать, показать прогресс, — отметил Гуменник. — Если поеду, это будет огромный плюс, но это не первоочередная задача. Не то что я не хочу поехать, просто если я буду ставить это главной целью, будет психологически сложно».

(Дмитрий Кузнецов)