Фигурист Гуменник снова выступил под Rammstein на российских соревнованиях после скандала

Российский фигурист, победитель финала Гран-при Петр Гуменник выступил под песню немецкой группы Rammstein Mein Herz Brennt («Мое сердце горит») на показательных выступлениях в рамках мемориала Панина-Коломенкина.

Это не та песня, которая вызвала споры на контрольных прокатах сборной России в сентябре — тогда Гуменнику не позволили выступить под Sonne.

Интересно, что после проката его приветствовал у бортика депутат Госдумы Олег Нилов.