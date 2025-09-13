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13 сентября 2025, 15:46

Фигурист Гуменник поменял произвольную программу для отборочного турнира Олимпиады-2026

Павел Лопатко
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Петр Гуменник решил изменить произвольную программу для выступления на отборочном турнире к Олимпиаде-2026, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз конькобежцев.

Планируется, что 23-летний спортсмен продемонстрирует произвольную программу прошлого сезона под саундтрек российского композитора Георгия Жерякова из фильма «Онегин». На первом этапе Кубка Санкт-Петербурга в начале сентябре 2025 года Гуменник выступал под музыку из сериала «Игра престолов».

Отборочный турнир к Олимпиаде-2026 состоится в Пекине. Короткую программу представят 20 сентября, а произвольную — 21 сентября. Для того, чтобы гарантировать участие в Олимпийских играх, необходимо попать в первую пятерку.

Источник: ТАСС
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Петр Гуменник
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