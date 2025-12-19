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Фигурное катание

19 декабря 2025, 18:40

Гуменник — об активности в соцсетях: «Появилось больше времени»

Сергей Ярошенко

Фигурист Петр Гуменник объяснил, с чем связана его активность в социальных сетях во время поездки в США на стажировку.

«Я анализировал и думал, может быть, это из-за того, что там было немного больше времени. Я не мог учиться из-за разницы во времени — пары были совсем ночью. Один раз, конечно, попробовал встать в четыре часа утра, но не получилось. Я понял, что лучше пока отдохнуть. Возможно, сыграло роль и вдохновение от обстановки, которую я видел», — сказал фигурист.

В США 23-летний спортсмен проходил стажировку у тренера Рафаэля Арутюняна.

19 декабря Гуменник выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Судьи оценили его выступление в 103,77 балла.

Гуменник будет единственным российским фигуристом, который выступит в мужском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года. В сентябре он стал победителем отборочного турнира в Пекине и завоевал путевку на Олимпиаду.

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Петр Гуменник
Фигурное катание
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