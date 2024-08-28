Фигурист Галлямов станцевал в костюме динозавра в день рождения

Российский фигурист Александр Галлямов опубликовал видео в Telegram-канале в свой день рождения. Сегодня, 28 августа, спортсмену исполняется 25 лет.

В ролике фигурист танцует на льду в костюме динозавра.

«Даже Майкл Джексон не танцевал такую произвольную», — подписал ролик Александр.

Галлямов выступает в парном катании вместе с Анастасией Мишиной. Дуэт является чемпионами мира и Европы, двукратными медалистами Олимпиады-2022.