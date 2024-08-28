Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:54

Фигурист Галлямов станцевал в костюме динозавра в день рождения

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский фигурист Александр Галлямов опубликовал видео в Telegram-канале в свой день рождения. Сегодня, 28 августа, спортсмену исполняется 25 лет.

В ролике фигурист танцует на льду в костюме динозавра.

«Даже Майкл Джексон не танцевал такую произвольную», — подписал ролик Александр.

Галлямов выступает в парном катании вместе с Анастасией Мишиной. Дуэт является чемпионами мира и Европы, двукратными медалистами Олимпиады-2022.

Анастасия Мишина / Александр Галлямов
0
Читайте также
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федерация фигурного катания Армении опоздала с подачей заявки Титовой на этап «Гран-при» в Польше
Новости
RSS RSS
Все новости