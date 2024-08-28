Фигурист Галлямов станцевал в костюме динозавра в день рождения
Российский фигурист Александр Галлямов опубликовал видео в Telegram-канале в свой день рождения. Сегодня, 28 августа, спортсмену исполняется 25 лет.
В ролике фигурист танцует на льду в костюме динозавра.
«Даже Майкл Джексон не танцевал такую произвольную», — подписал ролик Александр.
Галлямов выступает в парном катании вместе с Анастасией Мишиной. Дуэт является чемпионами мира и Европы, двукратными медалистами Олимпиады-2022.
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