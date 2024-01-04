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Сегодня, 11:30

Фигурист Галлямов — о своем рэпе: «Думаете, я не понимаю иронию и сарказм? Два крыла сразу не вырастут»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион мира, призер Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов в интервью «СЭ» рассказал о реакции на свое музыкальное творчество.

На пресс-конференциях после чемпионата России Галлямов зачитывал свой рэп.

«Люди делятся на два типа: которым нравится и которым не нравится. Последние выражают свое недовольство. Так было всегда. Лично меня это забавляет, над некоторыми комментариями я улыбаюсь.
Да, я получил свою порцию «комплиментов» со стороны тех, кто мне помогает, но я ведь только начинаю свой путь на этой стезе. Неужели кто-то думает, что я не понимаю определенный сарказм, иронию и фейспалм? Конечно, это видно, но два крыла ведь не сразу вырастают, не всегда ведь одиноким лучше всех», — сказал Галлямов.

На чемпионате России-2024 Галлямов в паре с Анастасией Мишиной завоевал золото. Спортсмены набрали 244,85 балла по сумме двух выступлений, это превышает мировой рекорд, установленный китайской парой Суй Вэньцзин/Хань Цун (239,88).

Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Фигурист — чемпион России пошел в рэп. Зачем?

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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