Фигурист Галлямов — о своем рэпе: «Думаете, я не понимаю иронию и сарказм? Два крыла сразу не вырастут»

Чемпион мира, призер Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов в интервью «СЭ» рассказал о реакции на свое музыкальное творчество.

На пресс-конференциях после чемпионата России Галлямов зачитывал свой рэп.

«Люди делятся на два типа: которым нравится и которым не нравится. Последние выражают свое недовольство. Так было всегда. Лично меня это забавляет, над некоторыми комментариями я улыбаюсь.

Да, я получил свою порцию «комплиментов» со стороны тех, кто мне помогает, но я ведь только начинаю свой путь на этой стезе. Неужели кто-то думает, что я не понимаю определенный сарказм, иронию и фейспалм? Конечно, это видно, но два крыла ведь не сразу вырастают, не всегда ведь одиноким лучше всех», — сказал Галлямов.

На чемпионате России-2024 Галлямов в паре с Анастасией Мишиной завоевал золото. Спортсмены набрали 244,85 балла по сумме двух выступлений, это превышает мировой рекорд, установленный китайской парой Суй Вэньцзин/Хань Цун (239,88).