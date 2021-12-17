Фигурист Галлямов ответил на вопрос об усложнении программ в олимпийский сезон

Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, ответил на вопрос об усложнении программ в олимпийский сезон.

«Мы пробовали тройной лутц? Олимпийский сезон не время для экспериментов, потому что надо накатывать новую произвольную программу, дорабатывать ее.

Но понимаете, можно прыгнуть на тренировке, снять и выложить видео, но это не одно и то же с тем, если катать программу целиком, с этим элементом на соревнованиях. На соревнованиях, помимо технически стабильного исполнения элемента в программе, надо справляться с волнением, нервами, напряжением. Там больше психологических проблем, поэтому и нужно, как я сказал, чтобы все элементы были стабильны и накатанны в программе.

Да, мы исполняли тройной лутц два года назад. Пробовали потом относительно успешно, не всегда стабильно, но попытка была, и мы держим ее в голове», — приводит слова Галлямова пресс-служба ФФККР.

В текущем сезоне Мишина и Галлямов победили на этапах серии «Гран-при» в России и Японии.