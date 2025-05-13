Фигурное катание
13 мая, 15:25

Фигурист Галлямов до сих пор не возобновил тренировки на льду

Алина Савинова

Тамара Москвина, тренер фигуриста Александра Галлямова, рассказала о состоянии спортсмена после перелома ноги.

Галлямов получил травму в начале марта на турнире на озере Байкал, попав в трещину на льду.

«Состояние улучшается, на льду еще не начал тренироваться», — приводит РИА «Новости» слова Москвиной.

25-летний Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной. Вместе они являются двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр, чемпионами мира, Европы и трехкратными чемпионами России.

