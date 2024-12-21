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Фигурист Семененко — об учебе в медицинском вузе: «На четвертом курсе легче, чем на первых трех»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигурист Евгений Семененко, ставший бронзовым призером чемпионата России в Омске в мужском одиночном катании, рассказал об обучении в медицинском вузе.

«В медицинском вузе только очное обучение. Только во времена ковида все лекции были дистанционно, а практические занятия очные. Сейчас у меня идет четвертый курс, мне намного легче, чем на первых трех. И видите, как получатся: когда были сложные курсы, занимал первое место. А сейчас стало чуть легче — и бронза. Шучу, я очень рад за медаль», — сказал Семененко.

Семененко на чемпионате России в Омске набрал после двух прокатов 281,65 балла. Чемпионом страны стал Владислав Дикиджи (297,10 балла). Глеб Лутфуллин стал вторым, набрав 283,02 балла.

Фигурное катание
Евгений Семененко
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