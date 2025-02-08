Фигурист Евгеньев рассказал о «замешательстве» из-за протестов зрителей во время соревнований

Парники Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, тренирующиеся под руководством Алексея Тихонова, в интервью «СЭ» отреагировали на крики «Мало!» со стороны болельщиков, недовольных оценками фигуристов на прыжковом чемпионате России, а также поделились общими впечатлениями о соревнованиях.

— После выставления оценок многие болельщики выказали недовольство баллами, считая их заниженными. Как вы отнеслись к такой реакции публики?

Анастасия: Скажу от себя, что я даже не совсем поняла, что произошло и сколько баллов нам поставили. Только знала, что мы вроде бы сейчас уходим, но и это нам сказали уже после того, как убрали камеру и мы вышли за пределы льда. Даже в раздевалке я не понимала, переобуваться нам или нет. Такое смазанное впечатление у меня было после того, как мы выбыли из личного турнира.

Дмитрий: Похожая ситуация случилась с нами на чемпионате России после короткой программы, где я попытался, скажем так, чуть-чуть успокоить толпу. После этого прочитал в разных телеграмм-каналах о том, что болельщики скандируют: «Мало!», а Дмитрий встал и поддержал толпу. (Смеется.) Так ситуация воспринимается с разных ракурсов. Конкретно на прыжковом турнире я был в замешательстве и, если честно, не знал, как поступить. Даже на записи камеры видно, как я тянусь к Алексею Тихонову и спрашиваю, как нам быть.

Анастасия: Когда мы видели выставленные оценки, они ни о чем нам не говорили, потому что мы привыкли видеть баллы за короткую и за произвольную программы. А это оценка именно за технику и за конкретные элементы. Поэтому я не могла адекватно оценить, много это или мало, и было не очень понятно, как на это все реагировать.

Дмитрий: В любом случае крайне приятно получать такой фидбек от зрителей. Когда еще можно услышать, что московскую пару так сильно поддерживают в Питере? Это невероятно приятно, и хочется поблагодарить в первую очередь, конечно, болельщиков.

Полностью интервью Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева читайте на сайте «СЭ».