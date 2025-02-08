Фигурист Евгеньев назвал допустимым выступление в нейтральном статусе

Дмитрий Евгеньев, выступающий в парном катании с Анастасией Мухортовой под руководством Алексея Тихонова, в интервью «СЭ» высказался о допуске россиян на международные старты и выступлении без гимна и флага.

— Незадолго до прыжкового турнира появилась информация о допуске российских спортсменов на международные старты. Как вы отреагировали на эту новость?

Дмитрий: Я помню, что мы узнали об этом в автобусе, когда смотрели выступление танцевальных пар по пути на каток. Я сказал об этом Насте, и она мне ответила: «Нам сейчас вообще не до этого, даже думать не нужно». Мне кажется, что с тех пор мы даже и не обсуждали эту ситуацию, потому что она не в наших руках и повлиять на нее мы не можем. Мы просто продолжаем делать то, что должны, а там будь что будет. Зачем нам переживать из-за того, что от нас никак не зависит? Поэтому мы пока спокойны.

— Если говорить о международных стартах: для вас важно выступать с флагом и гимном России?

Дмитрий: Если вообще не будет никаких других возможностей выступить на международных соревнованиях и это будет одобрено со стороны высших органов, тогда, наверное, такой вариант допустим. Но в России государство значительно вкладывается в наш вид спорта, за что хочется выразить огромную благодарность. Я не помню, когда мы с Настей последний раз сами покупали себе коньки, кроме каких-то экстренных случаев: федерация и школа всегда обеспечивают нас всем необходимым, в том числе программами и костюмами. Конечно же, хочется представлять свою страну и показывать, что все, чего мы достигли, стало возможным благодаря помощи государства.

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