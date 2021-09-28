Фигурист Ерохов: «Не думаю, что Трусову и Косторную звали к Тутберидзе»
13:35
Российский фигурист, бывший подопечный Этери Тутберидзе Алексей Ерохов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возвращение двух других учениц тренера — Александры Трусовой и Алены Косторной.
— Некоторые ученицы Этери Георгиевны возвращаются — Трусова, Косторная. Вас не звали?
— Я не думаю, что и их звали. Думаю, они сами так решили. И сезон покажет, правильным ли был выбор вернуться. Но Саша вон уже пять четверных на прокатах сделала. Это сильнейшая заявка на олимпийский год. Алена вернула тройной аксель, тоже молодец. У нее был психологически очень тяжелый сезон. И вот она постепенно восстанавливается.
Полное интервью Алексея Ерохова «СЭ» читайте здесь
Читайте также
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю