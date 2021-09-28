Фигурист Ерохов: «Не думаю, что Трусову и Косторную звали к Тутберидзе»

Российский фигурист, бывший подопечный Этери Тутберидзе Алексей Ерохов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возвращение двух других учениц тренера — Александры Трусовой и Алены Косторной.

— Некоторые ученицы Этери Георгиевны возвращаются — Трусова, Косторная. Вас не звали?

— Я не думаю, что и их звали. Думаю, они сами так решили. И сезон покажет, правильным ли был выбор вернуться. Но Саша вон уже пять четверных на прокатах сделала. Это сильнейшая заявка на олимпийский год. Алена вернула тройной аксель, тоже молодец. У нее был психологически очень тяжелый сезон. И вот она постепенно восстанавливается.

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