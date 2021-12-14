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Фигурист Егор Мурашов объяснил, почему сменил спортивное гражданство и выступает за Швейцарию

19:55
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21-летний фигурист Егор Мурашов в интервью «СЭ» рассказал, по каким причинам он решил сменить спортивное гражданство и с этого сезона представляет сборную Швейцарии на международных стартах.

«Швейцарию стали обсуждать сразу же после того, как я решил в принципе менять спортивное гражданство. Возникла идея попробовать себя в другой команде, и команда Стефана предложила мне выступать за Швейцарию. Ламбьель помог с оформлением перехода, с документами. Многие удивляются моему решению, но здесь скорее история о совпадении интересов. Мне нужно было найти страну, и появился вариант со Швейцарией. Почему нет? У нас есть конкуренция, пусть она и несравнима с той, что сейчас в России. С первого раза выиграть чемпионат Швейцарии мне не удалось, только второе место. На следующий год будем думать, как не допустить тех ошибок, которые были в этом году. И при подготовке, и при выступлении», — сказал Мурашов.

Отметим, что последним стартом в России для Егора был чемпионат России-2020, где он занял 13-е место.

Полностью интервью с Егором Мурашовым читайте на сайте «СЭ»

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Рустам Имамов все материалы автора
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