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Фигурист Гончаров: «Хейтеры бывает, так заведут, что единственное, о чем думаешь, – посмотреть комментатору в глаза»

Фигурист Егор Гончаров рассказал о своем отношении к хейту
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Егор Гончаров, выступающий в танцах на льду с Анной Щербаковой, в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к хейту в интернете.

«Возможно, судьям и зрителям сложнее понять наши задумки, нежели нам катать. Потому что я часто вижу комментарии в Сети такого рода, болельщики пишут, что у нас пародия какая-то. А мы хотим объяснить, что катаем о добре, тепле, любви. Сначала друг друга согреваем, потом делимся этим теплом… Надо, чтобы люди это прочли и увидели в наших действиях.

Конечно, читаем комментарии, это же интересно. Иногда это двигает и мотивирует. А иногда и злит… Хейтеры? Их очень много. В любом виде спорта их немало. Бывает такое, что человек просто не понял. Ничего страшного. А бывает, что человек начинает прямо уничтожать, уничижительно сравнивать… И это, конечно, раздражает. Хейтеры бывает, что заводят. Идешь на тренировку с нужным настроем, пониманием, что нужно работать усерднее. А бывает, что заведут так, что единственное, о чем думаешь, так это посмотреть комментатору прямо в глаза и спросить, что с ним вообще не так. А доказывать… Доказывать надо только самому себе, никому больше. Смотрим на себя», — сказала Гончаров.

 
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Щербакова с Гончаровым — чемпионы первенства России-2023 среди юниоров. 

Фигурное катание
Анна Щербакова / Егор Гончаров
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