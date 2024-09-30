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Сегодня, 20:05

Фигурист Базин рассказал о знакомстве с будущей женой: «Приехал на свадьбу забинтованный, будто с махача»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпион России по фигурному катанию Егор Базин в интервью «СЭ» поделился историей знакомства с нынешней женой Екатериной Сержантовой.

— Познакомились на свадьбе у Вики [Синициной] с Никитой [Кацалаповым]. Помню тот день — 2 октября 2022 года. Утренняя тренировка, еще и день рождения Лизы. Пришел на каток уже в костюме, даже отпросился — это же из Балашихи в Барвиху ехать. Мы делали прыжки — и Лиза мне пробивает в полете пяткой руку. Вот, до сих пор отметина есть. Сразу почувствовал, что горячо. Там столько крови вылилось!

Я пошел заматывать — мне говорят: «Пойдем, зашивать надо». Я отвечаю — какое зашивать, у меня свадьба! Намотали бинтов на руку, приехал в ЗАГС будто после махача.

Смотрю в списки гостей — всех знаю, кроме Кати Сержантовой. А такая парница из Питера была, но поскольку круг гостей был очень узкий, такого совпадения произойти не могло. СМИ тоже мою жену упорно считают экс-фигуристкой, хотя это не так. (Смеется.) Моя Катя Сержантова никогда не занималась фигурным катанием, но она долгое время работала в шоу Татьяны Навки на бэкстейдже и знала многих фигуристов, а также была во многих телепроектах. Отношение к спорту у нее, в общем-то, косвенное.

Как раз в конце года шел период наших фееричных с Лизой выступлений. И Катя очень сильно меня поддерживала — в тот момент, когда у меня с каждым стартом мир рушился, — рассказал Базин.

Полностью интервью Егора Базина о зарплатах футболистов и мексиканских автоматчиках читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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