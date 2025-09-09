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Фигурное катание

Фигурист Ефимчук объяснил возвращение в спорт после 7-летнего перерыва

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Игорь Ефимчук.
Фото из личного архива Игоря Ефимчука

Российский фигурист Игорь Ефимчук в интервью «СЭ» рассказал, почему возобновил карьеру после длительного перерыва. Призер юниорского «Гран-при» 2017 года выступил на этапе Кубка Санкт-Петербурга и занял третье место, исполнив два четверных.

— Игорь, главный вопрос — зачем? В мужском одиночном — сверхконкуренция, международных стартов нет. Зачем возвращаться?

— Прежде всего — интерес. Мне интересно, к чему может привести данная авантюра. Интересно испытывать свое тело, на что оно еще способно. Конечно, приносит кучу удовольствия, когда у тебя начинают получаться элементы, над которыми ты работаешь.

— Фигурное катание не отпускает?

— В моем случае — да, потому что в разные периоды жизни, даже когда я занимался шоу, в мою голову лезли мысли о спорте. Что я будто не добился того, чего мог. Периодически мысли о фигурном катании возвращались, когда от него уходил. Может, я смог бы пойти и на работу в офисе, но сомневаюсь, что получал бы такое же удовлетворение, как сейчас на льду.

— Цель сейчас — чемпионат России? Чтобы всех окончательно удивить?

— Чемпионат России — как незакрытый гештальт, мечта. Он двигатель моего прогресса, думаю. Очень хочется туда попасть. Но пока цель — усложнять контент, чтобы как раз приближаться к мечте. Но, скажем так, если брать реакцию других фигуристов, то в основном это и правда было очень сильное удивление. И от многих услышал слова поддержки. Пожелали удачи в моем пути.

Игорь Ефимчук.«Четверной восстановил за 10 часов». Фигурист из Питера не прочь вернуться в лидеры сборной после семи лет перерыва

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Игорь Ефимчук
Фигурное катание
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