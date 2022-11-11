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11 ноября, 14:35

Фигурист Дрозд — о лидерстве: «Если хочешь чего-то добиться, то амебой ты быть не можешь»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Павел Дрозд в интервью «СЭ» рассказал, как складываются его отношения с новой партнершей Елизаветой Шанаевой.

«Самый важный ключ к успеху — это уважение друг к другу. Конечно же, были и непростые моменты. Дело в том, что Лиза по своей натуре лидер, как и я. Но мы справлялись.

Есть два сильных человека, но при этом очень заряженных на общий результат. Настолько мотивированных, что если какие-то недопонимания и случаются, то мы их быстро разрешаем. Острые моменты смягчали — все для дальнейшей работы. Не скажу, что есть серьезные проблемы, скорее идет адаптация двух людей с амбициями друг к другу. И все же, на мой взгляд, в нашем виде спорта, как и в любом другом серьезном профессиональном деле, без этого никуда. Если хочешь чего-то добиться, то амебой ты быть не можешь", — сказал Дрозд.

Отметим, что ранее Павел выступал в дуэте с Анжеликой Абашкиной, Ксенией Конкиной, Аллой Лободой, Анастасией Сафроновой и Валерией Подлазовой.

Елизавета Шанаева и&nbsp;Павел Дрозд. «Сколько было других девушек — неважно. Важно, с кем Павел сейчас». Российский фигурист удивляет со своей шестой партнершей

Фигурное катание
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