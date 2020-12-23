Фигурист Дмитрий Соловьев рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой

Олимпийский чемпион 2014 года в танцах на льду Дмитрий Соловьев рассказал о взаимоотношениях с телеведущей и партнершей по шоу «Ледниковый период» Ольгой Бузовой.

«У нас нет возможности сделать несколько дублей, дается одна попытка. У моей партнерши Ольги Бузовой бывает разное психологическое состояние. Иногда надо подбодрить, а порой выступить более жестко: «Соберись! Чего ты вся трясешься?» Но я действительно получаю удовольствие от процесса. Не могу сказать, что я в «Ледниковом периоде» только ради заработка», — сказал Соловьев в интервью журналу «Большой спорт».

Также он отметил, что его не беспокоит большая популярность Бузовой в СМИ.

«Не гонюсь за славой. Приятно, что мы быстро нашли контакт и работаем легко. Бывают совершенно неизвестные люди, но такие змеи, что от общения с ними хочется застрелиться. С Ольгой легко и просто. У меня часто спрашивают: «Небось Бузова с короной, сложная в общении?» Это совершенно не так. Конечно, в процессе подготовки номеров мы можем повысить голос, но не друг на друга, а на ситуацию в целом. Легкость общения в процессе работы — залог продуктивности и успеха», — добавил Соловьев.