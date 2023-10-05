Алиев ответил критикам программы под «Любэ»: «Возможно, у этих людей не было теплоты в детстве»

Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал о том, как специалисты и фанаты восприняли его короткую программу под песню «А река течет» группы «Любэ».

«Всякие мнения были. Особенно после ситуации с одним парнем в мужском катании (имеется в виду Гуменник и Rammstein. — Прим. «СЭ»). Люди есть такие — кто-то да, кто-то нет, кому все нравится, кому наоборот. В этом и заключается жизнь. Кто-то пишет, что здорово, кто-то пишет, что это программа не для фигурного катания. Не хочу обидеть зрителя, но, возможно, те, кто пишет негатив, не чувствуют программу, потому что не переживали теплоты и душевности в детстве. Из тяжелой семьи, например. Это нормально, что кому-то не нравится. Я их тоже уважаю. Многие подходили и говорили: реально настроение после программы такое, что сейчас бы к бабушке на оладушки. Я впервые почитал отзывы о программах и удивлен, что мне понравились даже негативные комментарии. Полайкал какие-то», — сказал Алиев.