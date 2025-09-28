Фигурист Владислав Дикиджи — о своей машине: «Мне очень нравится! 510 лошадей!»

Российский фигурист Владислав Дикиджи поделился впечатлениями от покупки седана марки BMW.

«Машина суперская. Мне очень нравится! 510 лошадей! Свои эмоции проносит. Я уже понимаю, сколько может стоит обслуживание — шины, ТО. Придется попахать!» — цитирует 21-летнего спортсмена Sport24.

Дикиджи является действующим чемпионом России в мужском одиночном катании. BMW он купил в октябре 2024 года.