28 сентября, 13:45

Фигурист Владислав Дикиджи — о своей машине: «Мне очень нравится! 510 лошадей!»

Павел Лопатко

Российский фигурист Владислав Дикиджи поделился впечатлениями от покупки седана марки BMW.

«Машина суперская. Мне очень нравится! 510 лошадей! Свои эмоции проносит. Я уже понимаю, сколько может стоит обслуживание — шины, ТО. Придется попахать!» — цитирует 21-летнего спортсмена Sport24.

Дикиджи является действующим чемпионом России в мужском одиночном катании. BMW он купил в октябре 2024 года.

Источник: Sport24
