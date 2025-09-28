Фигурист Дикиджи назвал себя добрым человеком и объяснил причину

Чемпион России Владислав Дикиджи рассказал, что делает с игрушками, которые выбрасывают ему на лед фанаты.

— Все, что можно забрать — забираю, остальное отдаю детям. Конечно, не все. Все, что могу к себе запихнуть, я запихиваю. (Улыбается.) А остальное, к сожалению, уже тяжело будет везти. Прошу отель, чтобы отдавали детям. Можно ли меня назвать добрым человеком? Да, думаю, да, — сказал Дикиджи.

27 сентября на контрольных прокатах сборной России Дикиджи выступил с короткой программой под музыку из фильма «Интерстеллар».

28 сентября мужчины представят произвольные программы.