28 сентября, 15:08

Фигурист Дикиджи назвал себя добрым человеком и объяснил причину

Елена Федянина
Автор

Чемпион России Владислав Дикиджи рассказал, что делает с игрушками, которые выбрасывают ему на лед фанаты.

— Все, что можно забрать — забираю, остальное отдаю детям. Конечно, не все. Все, что могу к себе запихнуть, я запихиваю. (Улыбается.) А остальное, к сожалению, уже тяжело будет везти. Прошу отель, чтобы отдавали детям. Можно ли меня назвать добрым человеком? Да, думаю, да, — сказал Дикиджи.

27 сентября на контрольных прокатах сборной России Дикиджи выступил с короткой программой под музыку из фильма «Интерстеллар».

28 сентября мужчины представят произвольные программы.

Владислав Дикиджи
Популярное видео
  • Мутко

    Начала за здравие, кончила за упокой.

    30.09.2025

  • Vikta

    Видно, что Влад - сама ДОБРОТА - даже на Петра не обиделся за то что тот ОТЖАЛ у него поездку на Олимпиаду!!! Пусть Влад СНОВА станет Чемпионом России а Петручио так и ковыряется в недокрутах... и светится от счастья...не грамма совести.... и извинений перед Владом!!!

    29.09.2025

