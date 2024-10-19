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Фигурист Десятов, выступающий за США, отстранили от турниров из-за ненадлежащего поведения

Сергей Разин
корреспондент
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Иван Десятов и Изабелла Флорес.
Фото Global Look Press

Российский фигурист Иван Десятов, выступающий за США в танцах на льду, временно отстранен от соревнований, сообщает журналист Филип Херш.

По сведениям источника, такое решение Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport) принял в связи с обвинением в ненадлежащем поведении. Отстранение вступило в силу 18 октября.

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Десятов выступал за Россию до 2021 года с Екатериной Андреевой. После этого фигурист сменил гражданство на белорусское, а в июне 2022-го он начал выступать с американкой Изабеллой Флорес.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил российским и белорусским спортсменам выступать в турнирах под эгидой организации. 11 июня 2023-го ISU оставил в силе решение об отстранении фигуристов из России и Белоруссии.

Иван Десятов
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