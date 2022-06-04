Фигурист Даниелян заявил, что «Гран-при России» является хорошей альтернативой международным турнирам

Российский фигурист Артур Даниелян считает, что «Гран-при России» пройдет с большим количеством зрителей и станет альтернативой международным соревнованиям.

«Безусловно, в такой ситуации, которая у нас [сложилась] в фигурном катании в данный период, такое решение очень крутое, необычное. Пока непонятно, как это будет в целом, именно по России. Но я думаю, что все пройдет на высшем уровне, как у нас федерация [фигурного катания на коньках России] умеет делать все старты. Какие-то будут нюансы в любом случае, изменения, потому что Кубок России — это Кубок России, а именно под предлогом Гран-при это будет масштабно, с огромным количеством зрителей», — цитирует Даниляна ТАСС.

25 мая президент ФФКР Александр Горшков заявил журналистам о намерении провести серию соревнований под условным названием «Гран-при России» в случае недопуска российских спортсменов на соревнования международные соревнования.