Фигурист Даниелян сравнил возвращение на международную арену с наблюдением за космосом из лужи

Российский фигурист, вице-чемпион Европы Артур Даниелян в интервью «СЭ» признался, что пока не мечтает о возвращении на международные старты, поскольку ставит перед собой другие цели.

— По международным стартам скучаете?

— Очень скучаю. Периодически пересматриваю какие-то свои старты международные, где я успел повыступать. И просто даже бывают вечера, когда я выделяю время на просмотр своих хороших выступлений — с третьего юношеского разряда до сегодняшних дней.

— Какое самое любимое?

— Ну, что-то из детского, когда я катался и просто получал огромное удовольствие. Я как раз пересматривал это перед короткой программой в Казани и сегодня перед произвольной — маленького себя, какой был резвый, дерзкий. И было все равно... Вообще, просто шел и делал, главное было не элемент сделать, а «отплясать» свое. В общем, там был какой-то другой подход, я пытался уловить вот эту суть.

— Хотелось бы вернуться на международные старты ведь?

— Время покажет. У меня сейчас вообще кардинально другие цели перед собой. Сейчас это все равно что, не знаю, сидеть в луже без бинокля, смотреть в космос и говорить: «Вот сейчас туда».