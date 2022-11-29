Фигурист Багин рассказал о службе в спортроте

Российский фигурист, танцор Андрей Багин в интервью «СЭ» рассказал о своей службе в армии.

— Я только в спортроте неделю был, мы там из «Калашникова» один раз постреляли. Люблю страйкбол, на день рождения выбирались. Но мне всегда была интересна эта тема, отец военный. Хотя сейчас я рад, что никуда не пошел, скажу честно, — сказал Багин «СЭ».

Пара Тютюнина/Багин выиграла последний этап Гран-при России с третьим результатом в стране — 200,26 балла.