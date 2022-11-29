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29 ноября, 17:10

Фигурист Багин рассказал о службе в спортроте

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист, танцор Андрей Багин в интервью «СЭ» рассказал о своей службе в армии.

— Я только в спортроте неделю был, мы там из «Калашникова» один раз постреляли. Люблю страйкбол, на день рождения выбирались. Но мне всегда была интересна эта тема, отец военный. Хотя сейчас я рад, что никуда не пошел, скажу честно, — сказал Багин «СЭ».

Пара Тютюнина/Багин выиграла последний этап Гран-при России с третьим результатом в стране — 200,26 балла.

Софья Тютюнина и&nbsp;Андрей Багин. «Михаил Круг для нас не тюремная музыка, а русская классика». Яркое интервью с российскими фигуристами
Фигурное катание
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