Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Фигурист Арсений Федотов превзошел мировой юниорский рекорд в короткой программе на турнире в Казахстане

Фигурист Федотов превзошел мировой юниорский рекорд в короткой программе на Мемориале Дениса Тена

Руслан Минаев

Российский фигурист Арсений Федотов показал результат выше мирового рекорда среди юниоров в короткой программе на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате.

17-летний спортсмен набрал за свое выступление 91,38 балла. Это на 1,87 балла больше действующего мирового рекорда, принадлежащего японцу Рио Накате (89,51).

Однако достижение Федотова не будет официально зарегистрировано Международным союзом конькобежцев (ISU) из-за нейтрального статуса россиянина и категории «Б» соревнований.

Федотов является двукратным чемпионом России среди юниоров. Сейчас фигурист тренируется в школе Алексея Мишина, куда перешел из группы Этери Тутберидзе.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Арсений Федотов
Читайте также
«Это нечто особенное». Овечкин открыл последний сезон в Вашингтоне победой над Кросби и Малкиным
Спасибо, Лео, за волшебство. Рабинер — о прощании Месси со сборной Аргентины
Трусовой не хватило свободы, Дикиджи был шокирован оценками, Гуменник отвлекся на тренера и ошибся. Что произошло на мемориале Тена
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
«Переходный период» стал постоянным. World Gymnastics приняла неприятные решения по российскому флагу
World Gymnastics обновила правила допуска российских спортсменов на международные турниры
Российские гимнастки могут пропустить чемпионат мира в Нидерландах из-за отсутствия виз
Поляки требуют от FIS отозвать нейтральный статус у призера Олимпиады из России. Буря вокруг Евгения Климова
Жулин готовит апелляцию в CAS из-за отказа ISU выдать ему нейтральный статус
Владелец «Панатинаикоса» Яннакопулос призвал вернуть ЦСКА в Евролигу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бартунькова — о предстоящем матче с Андреевой: «Мирра показывает хорошие результаты»

Сын Плющенко мог перейти в сборную Белоруссии
Новости
RSS RSS
Все новости