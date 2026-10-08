Фигурист Федотов превзошел мировой юниорский рекорд в короткой программе на Мемориале Дениса Тена

Российский фигурист Арсений Федотов показал результат выше мирового рекорда среди юниоров в короткой программе на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате.

17-летний спортсмен набрал за свое выступление 91,38 балла. Это на 1,87 балла больше действующего мирового рекорда, принадлежащего японцу Рио Накате (89,51).

Однако достижение Федотова не будет официально зарегистрировано Международным союзом конькобежцев (ISU) из-за нейтрального статуса россиянина и категории «Б» соревнований.

Федотов является двукратным чемпионом России среди юниоров. Сейчас фигурист тренируется в школе Алексея Мишина, куда перешел из группы Этери Тутберидзе.

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