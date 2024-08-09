Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:10

Фигурист Ангелопол пробует кататься в дуэте с Каревой

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигурист Валерий Ангелопол пробует кататься в дуэте с Дарьей Каревой, сообщает ТАСС.

По данным источника, пара будет тренироваться под руководством Натальи Линичук.

9 июля генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская сообщила, что 20-летний Ангелополь продолжил тренироваться в академии после распада дуэта с Александрой Шинкаренко.

Ранее Линичук заявляла, что приостановила сотрудничество с фигуристом, так как он непрофессионально относится к работе.

Валерий Ангелопол (слева). Суперталант русского фигурного катания потерял партнершу третий раз за год. Что вообще происходит?

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
0
Читайте также
В Москве на МКАД автомобиль вылетел на встречку через отбойник и перевернулся
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Четыре человека пострадали в столкновении такси и автобуса на юге Москвы
Бизнесмен Дотком указал на реальное положение Зеленского
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авербух и Арзамасова стали родителями во второй раз
Новости
RSS RSS
Все новости