Фигурист Ангелопол пробует кататься в дуэте с Каревой

Фигурист Валерий Ангелопол пробует кататься в дуэте с Дарьей Каревой, сообщает ТАСС.

По данным источника, пара будет тренироваться под руководством Натальи Линичук.

9 июля генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская сообщила, что 20-летний Ангелополь продолжил тренироваться в академии после распада дуэта с Александрой Шинкаренко.

Ранее Линичук заявляла, что приостановила сотрудничество с фигуристом, так как он непрофессионально относится к работе.