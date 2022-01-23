Фигурист Ангелопол поблагодарил тренерский штаб и болельщиков за поддержку после первенства России

Валерий Ангелопол, выступающий в паре с Василисой Кагановской, поделился эмоциями после первенства России среди юниоров.

«Спасибо всем огромное! Не все получилось, но многое впереди! Спасибо Саранск за теплый прием, комфортные условия и новый ледовый дворец. Скоро приедем еще раз.

Спасибо команде за подготовку, за поддержку и веру в нас. На этот раз подвели, но обещаем исправиться.

Василиса — спасибо тебе моя девочка, ты была шикарна, самая яркая и самая красивая! Моя досадная ошибка подвела нас, но не ошибается тот, кто ничего не делает, мы с тобой все еще заберем! Спасибо нашим болельщикам, за вашу поддержку, это хорошо чувствовалось и помогало нам!» - написал Валерий в Instagram.

На прошедшем первенстве России пара заняла второе место, набрав за две программы 182,06 балла.