Фигурист Ангелопол отчислен из тренерской группы Линичук

Выступающего в парном катании российского фигуриста Валерия Ангелопола отчислили из группы Натальи Линичук за регулярное нарушение тренировочного процесса, сообщается на странице группы тренера в соцсетях.

Ангелопол работал под руководством Линичук с 2023 года. Ранее у спортсмена уже был конфликт с тренером, который разрешился после извинений спортсмена.

21 -летний Ангелопол выступает в паре с 16-летней Дарьей Каревой. Дуэт пропускает сезон-2024/25, поскольку Карева не может участвовать в соревнованиях по разряду мастер спорта. Ранее партнершей Ангелопола была Василиса Кагановская, пара дважды выигрывала этапы международной серии «Гран-при» среди юниоров.