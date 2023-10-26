Фигурист Ангелопол начал тренировки у Плющенко

Победитель финала «Гран-при» России в танцах на льду Валерий Ангелопол приступил к тренировкам в академии Евгения Плющенко, сообщил РИА «Новости» источник.

По данным источника, Плющенко лично курирует занятия 19-летнего спортсмена. Тренировки проходят с начала недели.

Сообщалось, что основным тренером Ангелопола может стать олимпийская чемпионка 1980 года Наталья Линичук.

Ранее РИА «Новости» сообщили, что тренерам запретили принимать Ангелопола в свои группы и предоставлять лед для тренировок, однако Плющенко удалось договориться с руководством Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).