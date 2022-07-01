Фигурист Мозалев подготовил программы для выступления в следующем сезоне

Российский фигурист Андрей Мозалев подготовил программы для выступления в следующем сезоне, информирует тренер спортсмена Кирилл Давыденко.

«Андрей прошел сбор по общефизической подготовке в Новогорске с другими фигуристами нашей группы, принял участие в нескольких шоу, а сейчас завершил работу на сборе в Оренбурге, — цитирует ТАСС Давыденко. — Теперь до контрольных прокатов остаемся в Санкт-Петербурге на нашей основной базе в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга, поскольку подготовка к сезону требует вдумчивой и объемной работы. Программы давно готовы — мы сделали их еще перед отпуском, а теперь их нужно накатывать».

19-летний фигурист в прошлом сезоне стал бронзовым призером чемпионата России. Также Мозалев является участником Олимпийских игр в Пекине и серебряным призером юношеских Олимпийских игр.