Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:35

Фигурист Мозалев подготовил программы для выступления в следующем сезоне

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Российский фигурист Андрей Мозалев подготовил программы для выступления в следующем сезоне, информирует тренер спортсмена Кирилл Давыденко.

«Андрей прошел сбор по общефизической подготовке в Новогорске с другими фигуристами нашей группы, принял участие в нескольких шоу, а сейчас завершил работу на сборе в Оренбурге, — цитирует ТАСС Давыденко. — Теперь до контрольных прокатов остаемся в Санкт-Петербурге на нашей основной базе в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга, поскольку подготовка к сезону требует вдумчивой и объемной работы. Программы давно готовы — мы сделали их еще перед отпуском, а теперь их нужно накатывать».

19-летний фигурист в прошлом сезоне стал бронзовым призером чемпионата России. Также Мозалев является участником Олимпийских игр в Пекине и серебряным призером юношеских Олимпийских игр.

Источник: https://tass.ru/sport/15096605
Фигурное катание
Андрей Мозалев
0
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
История секретной любви. Как отношения дочери Тутберидзе и сына актера Смолкина закончились тайным браком в 19 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Навка назвала Валиеву прекрасным и интеллигентным ребенком
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости